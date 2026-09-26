Zelenski pide a EEUU y la UE restringir todo comercio con Rusia y sanciones adicionales

"Pedimos a todos los líderes a no retirar a los oligarcas rusos de las listas de sanciones existentes y a seguir restringiendo cualquier tipo de comercio con los terroristas hasta que Rusia ponga fin a la guerra. Es así, a través de nuestros esfuerzos conjuntos cada día, como debemos acercar la paz", escribió en un mensaje en X.

En concreto, llamó al presidente estadounidense, Donald Trump, a "que aplique la 'ley de Lindsey Graham' relativa a Rusia y a todos aquellos que apoyan financieramente su guerra", al referirse a la iniciativa recién aprobada que lleva el nombre del difunto senador y que da poderes adicionales al jefe de la Casa Blanca para imponer aranceles de hasta el 100 % a países que financian con la compra de petróleo ruso la guerra del Kremlin.

Asimismo, instó al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a imponer sanciones europeas adicionales.

"Es esencial que nuestros socios no lo olviden: Rusia está escalando día tras día. Si los rusos han decidido que sus ataques sean aún más brutales, el mundo debe optar por respuestas más contundentes para evitar que la guerra se extienda aún más", advirtió.

Recordó que sólo en los ataques rusos de anoche, dos personas perdieron la vida en Zaporiyia y catorce personas resultaron heridas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aludió a los numerosos ataques rusos contra edificios de viviendas en Kiev, Zaporiyia y las regiones de Odesa, Sumi y Járkov.

Agregó que también se registraron daños en infraestructuras civiles como en una guardería en Kiev, un instituto en la región homónima, una universidad en Járkov e infraestructuras energéticas en las regiones de Poltava, Mikoláyiv y Vinitsia.