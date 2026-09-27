Al menos 27 muertos en dos tiroteos en una taberna y un local de ocio de Sudáfrica

Según detalló en un comunicado divulgado en la red social X el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), el primer incidente se produjo este sábado hacia las 21.30 hora local (19.30 GMT) en un bar del municipio del distrito de West Rand, cerca de Johannesburgo.

"Los clientes estaban bebiendo dentro y fuera de la taberna cuando llegaron los sospechosos y abrieron fuego contra los que se encontraban fuera. A continuación, los sospechosos entraron en la taberna y continuaron disparando contra los clientes que se encontraban en el interior", explicó el SAPS.

Según las primeras informaciones, los presuntos autores iban armados con fusiles AK-47 y pistolas y "registraron a algunos clientes y les quitaron los teléfonos móviles antes de huir del lugar en dos vehículos motorizados no identificados".

Los equipos de emergencia declararon muertas en el lugar de los hechos a las 17 víctimas citadas, incluyendo 13 hombres y cuatro mujeres, mientras otras 15 personas sufrieron heridas de bala y fueron trasladadas a centros sanitarios.

Después del incidente, durante el que también dos vehículos fueron incendiados, la Policía lanzó una investigación para esclarecer los hechos y una búsqueda para rastrear a ocho hombres sospechosos.

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En otro comunicado en la misma plataforma, el SAPS informó del segundo tiroteo, que se produjo la pasada noche en el barrio de Lwandle, en la localidad de Strand, situada en el aérea metropolitana de Ciudad del Cabo.

Según el comunicado, hombres armados irrumpieron en un local de ocio hacia las 01.46 de la mañana (23.46 GMT del sábado) y empezaron a disparar contra los clientes.

"Como consecuencia, cinco personas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que otras cinco sucumbieron a las heridas sufridas tras ser transportadas a centros sanitarios" y otras once están recibiendo asistencia médica para sus lesiones, precisó el SAPS.

Frente a estos hechos, la Policía ha abierto una investigación por "asesinato e intento de asesinato".

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.