Canciller chino ve en la visita de Xi a Washington una "señal positiva" de acercamiento

Wang calificó las relaciones chino-estadounidenses de estar en un "momento histórico" y destacó la comunicación estrecha que mantienen ambos jefes de Estado, lo que ha establecido un modelo de respeto mutuo convertido en el "activo estratégico más valioso de las relaciones bilaterales", según un comunicado compartido por el Ministerio de Exteriores del gigante asiático.

El canciller hizo mención al concepto de "estabilidad estratégica constructiva", fórmula que Xi reiteró durante esta visita y que Pekín emplea para encuadrar la relación bilateral desde el viaje de Trump a China el pasado mayo.

"Este nuevo posicionamiento refleja tanto la realidad del progreso constante en las relaciones bilaterales como las expectativas de ambas partes de una mejora continua en la relación", opinó.

El canciller también destacó avances comerciales, como una reducción arancelaria recíproca de 30.000 millones de dólares, aunque advirtió que ciertas fuerzas estadounidenses han "generalizado" el concepto de seguridad nacional para politizar cuestiones económicas y reprimir a empresas de capital chino, a las que instó a tratar con "de manera justa".

Wang también indicó que Xi y Trump intercambiaron puntos de vista respecto a cuestiones internacionales y acordaron reforzar la coordinación para contribuir a la paz y el desarrollo mundiales. En este aspecto, aseguró que Xi alentó a todas las partes del conflicto en Oriente Medio a optar por la paz y reanudar el diálogo para alcanzar un "acuerdo integral", incluido el tema nuclear.

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"El desarrollo sano, seguro y ordenado de la inteligencia artificial (IA) es crucial para el futuro de la humanidad y no puede lograrse sin la cooperación chino-estadounidense", sentenció asimismo el canciller, que apuntó a la responsabilidad de ambas potencias para desarrollar una IA que permanezca bajo control humano y beneficie a las personas.

Sobre la terminología a usar para referirse a esta tecnología emergente, un portavoz del Ministerio de Exteriores chino aseguró este sábado que Pekín respeta la elección estadounidense de "superinteligencia", como Trump la ha rebautizado, y señaló una "mayor comunicación e intercambios de opiniones en profundidad para buscar consensos".

Respecto al fentanilo, Wang consideró que "si bien este problema no fue causado en China", el Gobierno ha prestado asistencia a Estados Unidos para abordar la crisis, añadiendo precursores químicos a su lista de sustancias controladas o reforzando los controles de exportación.

Sobre Taiwán, un asunto delicado que no apareció en ninguno de los dos comunicados sobre los resultados de la cita, aseguró que Xi subrayó que China salvaguarda firmemente la "unidad nacional" e "integridad territorial" e instó a Estados Unidos a manejar con prudencia la cuestión.

Según los dos mandatarios, el viaje sirvió para reforzar la relación bilateral de las dos potencias y se saldó también con la prórroga hasta enero de la tregua arancelaria anunciada justo antes de la llegada del presidente chino a Washington.

Se espera que Xi y Trump se vuelvan a ver hasta en dos ocasiones antes de fin de año: primero en noviembre en Shenzhen (China) con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y después en Miami (EE.UU.) durante la cumbre de líderes del G20.