Defensa israelí impone un "cierre general" en Cisjordania ocupada durante una semana

"En virtud de esta directriz, no se permitirá la entrada de trabajadores palestinos a los asentamientos de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania empleados comúnmente en Israel) durante la festividad de Sucot", afirmó Defensa en un comunicado, aunque precisa que no impedirá la entrada de trabajadores esenciales.

Según esta nota, la decisión del ministro Katz se produce de conformidad a una recomendación del sector de Inteligencia del Ejército israelí.

La entrada a Israel de trabajadores palestinos que no ejerzan ocupaciones esenciales ha estado prohibida desde los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, por lo que esta medida afectará especialmente a aquellas personas empleadas en asentamientos israelíes en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional.

Las fiestas judías, que comenzaron hace dos semanas con el Año Nuevo, en general son percibidas por los responsables de seguridad israelíes como periodos de mayor tensión y en los que el riesgo de ataques es mayor.

Durante las últimas dos semanas, se han producido tres ataques de palestinos contra israelíes, que han dejado a un civil muerto y a un soldado, hijo del embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, herido en estado grave.

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Naciones Unidas señala que 41 israelíes, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023.

En paralelo, según datos de la ONG israelí B'Tselem, las fuerzas y colonos israelíes han causado la muerte de más de 1.100 palestinos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, desde esa fecha.