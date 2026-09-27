Destituido el ministro de Defensa de Kazajistán tras la muerte de 14 soldados en maniobras

Los militares, cuyo fallecimiento el jueves ha causado una ola de indignación popular en toda la república centroasiática, eran, salvo un teniente y un sargento, todos reclutas nacidos entre 2005 y 2007.

Tokáyev, que ha condecorado póstumamente a los 14 soldados fallecidos, designó este domingo como nuevo ministro de Defensa al general Aidos Mirzajmétov, que lideraba hasta ahora a las fuerzas de operaciones especiales del Ejército kazajo.

Tras el accidente, la Fiscalía incoó un caso penal por negligencia y violación de las normas de navegación -la Armada ignoró las advertencias de tormenta y no empleó balsas de salvamento como medida de prevención-, tras lo que fueron detenidos cinco altos mandos del Ministerio de Defensa.

Durante unas maniobras en la región de Manguistau, 17 marines cayeron al mar, de los que solo tres pudieron ser rescatados con vida debido a un empeoramiento repentino de las condiciones climatológicas acompañado de fuertes ráfagas de viento, según informó en un primer momento el Ministerio de Defensa.

Tokáyev dio siete días para que la comisión de investigación, que no incluye a ningún militar y solo a civiles o miembros de las fuerzas de seguridad, arroje luz sobre lo ocurrido con los militares, algunos de los cuales debían haber terminado en breve su servicio militar.

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Kosanov, que encabezaba dicha cartera desde junio de 2025, fue criticado en el pasado por el hecho de que mueran militares cuando el país no participa en ningún conflicto bélico, además de por el gran número de casos penales en las filas del ejército, que casi se duplicaron en 2025 en comparación con 2020.

Entre otros casos, tres oficiales murieron al estrellarse un helicóptero en el lago Sorbulak y la aviación también perdió en un accidente un caza Su-30M de nueva generación.

En un accidente similar ocurrido en 2015, en el que se ahogaron cuatro soldados que se desplazaban en blindados, los superiores culpables fueron condenados a penas de prisión, aunque nunca llegaron a entrar en la cárcel.