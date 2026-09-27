Dos muertos y varios heridos, uno de gravedad, al volcar un autocar en el sur de Alemania

"En el autocar viajaban entre 40 y 50 personas. Se trata de un grupo de turistas procedentes de Filipinas", dijo en declaraciones a 'Bild' una portavoz de la Policía de Alta Baviera Norte.

Todo apunta a que el autocar se salió de la calzada por el arcén derecho sin que interviniera ningún otro vehículo y a continuación volcó en un talud de la autopista, a la altura de Buchloe-Este, entre Múnich y Memmingen.

La Fiscalía ha encargado a un perito que reconstruya el accidente para conocer la causa.

En un primer momento, la policía estimó el número de heridos en 26.

"Habíamos pedido a los compañeros que se encontraban en el lugar que evaluaran la situación. En tanto, solo podemos decir que hay numerosos heridos", dijo la portavoz de la policía, al agregar que "la situación es cambiante".

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Según el servicio de información de atascos del Automóvil Club de Alemania (ADAC, por sus siglas en alemán), la autopista permanecerá totalmente cortada en ambos sentidos entre Buchloe-Este y Landsberg am Lech-Este al menos hasta las 11.00 (09.00 GMT) debido al accidente.