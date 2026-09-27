El papa pide a los obispos franceses "máxima vigilancia" ante la lacra de los abusos

"En los últimos años, ustedes han afrontado con firmeza la dolorosa lacra del abuso de menores cometido por miembros del clero o dentro de la Iglesia. Han tomado medidas valientes para abordarlo, mediante la escucha activa, la búsqueda de la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un firme compromiso con una cultura de prevención y protección contra estos crímenes", dijo el papa en una reunión a puerta cerrada de la que posteriormente se publicó el discurso.

El pontífice agradeció lo que han hecho hasta ahora y reconoció que se han "atravesado momentos muy difíciles".

"Es fundamental continuar por el camino que han emprendido, manteniendo la máxima vigilancia", dijo el papa, que esta tarde se reunirá en Lourdes con un grupo de siete víctimas.

Y agregó que, al mismo tiempo, el clero "necesita apoyo y aliento".

En Francia se han identificado aproximadamente 330.000 casos de abusos cometidos por miembros del clero entre 1950 y 2020, según una investigación de 2021, y algo menos de 2.000 víctimas han recibido una indemnización por esos delitos.

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El papa también pidió a los obispos que "tengan siempre el valor de reconocer las faltas por amor a la Verdad y la determinación de sanar las heridas" pero "no se desanimen por los errores, las inconsistencias o incluso las caídas".

Y agregó: "Ante los inmensos desafíos de nuestro tiempo, los exhorto, queridos hermanos, a demostrar valentía, audacia y creatividad misioneras", dijo en el discurso a los prelados.

En otro pasaje, afirmó que la Iglesia "ha sido testigo, e incluso ha contribuido, a la lenta construcción de su nación; sigue siendo una parte fundamental de su cultura, su identidad y su vocación al mundo" y por tanto "la voz de la Iglesia tiene el lugar que le corresponde en el debate público en Francia; posee, por su propia naturaleza, una autoridad profética".

Y destacó que "aunque no siempre se la escuche, se la espera. Aunque no se la siga, sobre todo en cuestiones esenciales que atañen a los fundamentos de la civilización, es necesaria":

Ante el secularismo, el papa les dijo que no deben desalentarse y los exhortó "a mantenerse vigilantes en la defensa de la libertad y los derechos de la Iglesia para evangelizar, educar en verdadera libertad y practicar el culto público, para que la caridad se ejerza visiblemente en nombre de Jesucristo".