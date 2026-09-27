El tifón Surigae toma fuerza en su avance hacia el suroeste de Japón

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) afirmó en su último boletín que Surigae tomó fuerza hasta alcanzar la categoría de tifón, acompañado de vientos sostenidos de hasta 144 kilómetros por hora (km/h), encontrándose actualmente a unos 150 kilómetros al sur de la ciudad de Naha.

El organismo prevé que el tifón número 26, según la nomenclatura japonesa, siga fortaleciéndose a lo largo de la jornada hasta alcanzar unos vientos sostenidos de hasta 162 km/h, aunque podría debilitarse el lunes.

"Se prevé que el tifón número 26 se aproxime a la región de Okinawa con gran fuerza el día 29", advirtió la JMA en un comunicado, en el que llamó a los residentes de las islas a mantenerse en alerta ante el fuerte oleaje, posibles deslizamientos de tierra e inundaciones.

Al avance de Surigae se suma este domingo la alerta por fuertes lluvias y posibles corrimientos de tierra, de un nivel 4 sobre el máximo de 5, emitida por la JMA en partes de la isla suroccidental de Kyushu.

Surigae podría afectar a las islas principales en los próximos días, tras pasar de largo de Okinawa, después de que el tifón Dujuan causara hace casi una semana doce muertes en los alrededores de Tokio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, cuatro personas continúan desaparecidas según los últimos balances de las autoridades locales de las prefecturas de Chiba y Kanagawa, recopilados por la cadena de televisión pública NHK.

Los tifones son recurrentes en Japón durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.