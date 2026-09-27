Empiezan las elecciones legislativas en Santo Tomé y Príncipe, claves ante crisis política

Más de 146.000 electores, de la población total de unas 240.000 personas de esta nación insular de África occidental -el segundo país más pequeño del continente- están llamados a acudir a los colegios electorales, que deben abrir sus puertas entre las 07.00 y las 17.00 hora local (misma GMT), según la Comisión Electoral Nacional (CEN).

Los santotomenses elegirán por un mandato de cuatro años a los 55 parlamentarios de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), entre los que el jefe de Estado designará a un primer ministro tras consultar con los partidos de la cámara.

También deben elegir a los miembros de sus parlamentos y gobiernos locales y al gobierno regional de la isla de Príncipe.

La votación, como los comicios de julio, ocurren en un escenario marcado por la crisis causada por la disolución del Gobierno en enero de 2025 por parte del presidente, Carlos Vila Nova, que fue reelegido para un nuevo mandato de cinco años en las elecciones del pasado 19 de julio.

Siete formaciones concurren en las elecciones legislativas, incluyendo las dos principales fuerzas del país: Acción Democrática Independiente (ADI, centroderecha), que ostenta la mayoría parlamentaria actualmente, y la principal coalición opositora del país, el Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe-Partido Social Demócrata (MLSTP-PSD, centroizquierda).

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Como ha sucedido en el pasado, es posible que los resultados de estas elecciones den lugar a un escenario de "cohabitación", en el que el jefe de Estado y el jefe de Gobierno corresponden a fuerzas políticas diferentes.

Varias misiones internacionales observan las elecciones de este domingo, incluyendo las de la Unión Europea (UE), la Unión Africana (UA) y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), entre otras.

Pese a su pequeño tamaño (solo por detrás de Seychelles en África), Santo Tomé y Príncipe tiene una gran importancia estratégica, por su localización cerca de reservas de hidrocarburos en alta mar, rutas de narcotráfico desde América Latina hacia Europa y en una zona golpeada por la piratería.