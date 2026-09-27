Irán advierte a navieras de restricciones por transitar por rutas no autorizadas en Ormuz

La Autoridad de Supervisión del Golfo Pérsico (PGSA) afirmó en un comunicado en X que ha recibido información de que algunos fletadores "obligan a los buques a transitar por rutas no autorizadas" por Irán, lo que podría provocar daños materiales y personales al buque, sus tripulantes y su propietario.

"Además de generar un posible riesgo de daños materiales y personales para el buque, su propietario, el capitán y la tripulación, esta práctica también podría provocar importantes restricciones al tránsito futuro de esos buques por el estrecho de Ormuz", advirtió la PGSA.

El organismo advirtió además de que las empresas que incumplan las normas de navegación serán incorporadas a la Lista de No Conformidad (NCL, por sus siglas en inglés), una medida que puede afectar no solo a los fletadores sino también a todos los buques vinculados con ellos que pretendan atravesar el estrecho de Ormuz.

Hasta ahora, la Autoridad de Supervisión del Golfo Pérsico ha incluido a buques en su lista de embarcaciones "infractoras" por "incumplir" sus protocolos de navegación en el estrecho de Ormuz, al intentar atravesar el paso marítimo por vías no autorizadas por Teherán.

Estas advertencias de la PGSA se producen en un contexto de creciente tensión en torno al estratégico estrecho, después de que Trump, rechazara anoche el plan de siete días presentado por Irán para reabrir Ormuz, bloqueado por la guerra.

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A pesar del bloqueo del estrecho, Trump dijo que Estados Unidos tiene "el control total" de Ormuz y que cada día fluyen por la vía "cantidades masivas" de petróleo.

Según el plan de siete días de Irán, la reapertura de Ormuz se produciría después de que EE.UU. cumpliera una serie de condiciones como el cese de hostilidades en Oriente Medio, el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán, la liberación de activos iraníes congelados y el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní.

Desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, Irán ha atacado a buques y petroleros que intentan atravesar el estrecho de Ormuz por vías no autorizadas por Teherán, lo que ha reducido significativamente el tráfico marítimo por esta estratégica vía por la que antes del conflicto transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.