Ministros de UE abordarán respuesta a amenazas híbridas y financiación militar a Ucrania

Los ministros hablarán de las amenazas híbridas de Rusia sobre países europeos tras la advertencia de los servicios daneses de inteligencia sobre la posibilidad de ataques, y la discusión se centrará en opciones de respuesta o preparación, indicaron fuentes comunitarias.

En su reciente discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa necesita "su propio manual de respuesta" a las amenazas híbridas, que a su juicio puede consistir en "su propio artículo 4" -en referencia al que permite consultas en la OTAN cuando un aliado se ve amenazado- o bien un "Protocolo de Seguridad de Emergencia".

En todo caso, fuentes comunitarias destacaron que, por el momento, los Estados miembros no cuentan con una propuesta formal o más detalles al respecto, por lo que se espera que planteen durante el Consejo preguntas sobre ello.

Otro punto principal en el orden del día será el apoyo a Ucrania y, para ello, los ministros hablarán con su homólogo ucraniano, Yevgueni Jmara.

Los Veintisiete cerraron el pasado viernes un acuerdo a nivel político sobre cómo distribuir los 6.600 millones de euros para Ucrania procedentes del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), que fueron desbloqueados con la llegada de Péter Magyar al Gobierno húngaro, un pacto que se espera sea confirmado en el Consejo.

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"Se trata de buenas noticias para Ucrania y malas noticias para Rusia", dijo la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en un mensaje a través de redes sociales.

"Los ataques híbridos de Moscú tratan de intimidar a Europa para que retiremos nuestro apoyo a Ucrania, pero Europa está haciendo justo lo contrario", añadió.

Del antes citado montante, 4.700 millones de euros se entregarán a los Estados miembros en concepto de reembolso de material de defensa donado a Kiev, 1.000 millones se darán a Ucrania para que lo invierta en adquisiciones públicas militares y los restantes 900 se dedicarán a la misión europea EUMAM de entrenamiento de las fuerzas ucranianas.

En paralelo, Ucrania quiere que la UE le adelante la parte correspondiente a defensa prevista para 2027 del préstamo de 90.000 millones que le ha concedido a lo largo de dos años, y cubrir así el agujero que está provocando la falta de financiación de países terceros.

No obstante, esa transferencia de 2027 a 2026 precisaría de una nueva decisión del Consejo (los países) y prima la opción, por ser más rápida, de que la Comisión Europea adelante el trabajo administrativo para que la parte restante del préstamo se abone el año próximo lo antes posible, por ejemplo en enero.

Por otro lado, los ministros abordarán las opciones de reforzar la operación naval europea 'Aspides', desplegada en el mar Rojo para velar por la libertad de navegación en un momento en el que se ha incrementado la actividad de los rebeldes hutíes de Yemen.

Kallas ha enviado una carta a los ministros de Defensa en ese sentido y se prevé que países como Italia, que ha respaldado la iniciativa, anime a otros Estados miembros a dar un paso al frente para que la operación cuente con más barcos.

Finalmente, los ministros participarán en una reunión de la Agencia Europea de Defensa (EDA) en la que se espera que sigan avanzando en el proceso de reforzarla.

Además, abordarán los resultados del informe de la agencia sobre la Preparación de la Defensa de la UE, que es confidencial pero que apunta a que el gasto en defensa de la Unión ascendió en 2025 al 2,2 % de su PIB y al 2,4 % en 2026, indicaron fuentes comunitarias.

El documento apunta también a que el gasto total en defensa en la UE aumente hasta los 547.000 millones en 2029.