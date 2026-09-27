Polo amenaza con lluvias a 17 estados mexicanos y obliga a cerrar puertos y playas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el ciclón toque tierra el lunes en la zona central de Baja California Sur, probablemente como categoría 2, y que después cruce el golfo de California hacia el estado de Sonora.
Las lluvias más intensas, de 75 a 150 milímetros, se esperan en los sureños estados de Oaxaca y Chiapas, y otras de fuertes a muy fuertes en 15 estados del norte, occidente y sureste.
Las precipitaciones podrán elevar el nivel de ríos y provocar deslaves e inundaciones, y el oleaje alcanzará entre tres y cinco metros en las costas de Baja California Sur.
A las 18:00 horas (00:00 GMT del domingo), Polo permanecía como huracán categoría 4, a 520 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, rachas de 270 y desplazamiento al noroeste a 17 kilómetros por hora.
El pronóstico lo mantiene como categoría 4 durante la mañana dominical y prevé su debilitamiento a categoría 3 después, mientras recurve hacia la península de Baja California, donde se espera que toque tierra el lunes y posteriormente cruce el golfo de California para alcanzar Sonora el martes como tormenta tropical.
Ante su aproximación, la Capitanía de Puerto Regional cerró los puertos de Los Cabos y Comondú, en Los Cabos fueron suspendidas las actividades náuticas turísticas y recreativas. Además, 21 playas de Cabo San Lucas y cinco de San José del Cabo fueron cerradas con bandera negra.
Polo coincide con otros cinco fenómenos que condicionan el tiempo en México: el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente al sur del país y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán.
A ello se suma Odalys, otro huracán activo en el Pacífico, cuya humedad puede ser incorporada por la circulación de Polo y aumentar las precipitaciones en el noroeste mexicano.
El Servicio Meteorológico estadounidense prevé que humedad tropical procedente de Polo y Odalys se desplace hacia el suroeste de Estados Unidos y eleve el riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas, especialmente en Arizona y Nuevo México, desde comienzos de semana.
Sin embargo, el SMN descartó que ambos ciclones vayan a fusionarse o crear un “superhuracán”, aunque explicó que sistemas cercanos sí pueden interactuar bajo determinadas condiciones.
Polo alcanzó esta semana la categoría 5 y acumuló más de 48 horas no consecutivas con esa intensidad, un registro excepcional en el Pacífico oriental.