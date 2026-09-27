Rusia derriba 96 drones enemigos y golpea centro de datos de Vodafone en Kiev

Los aparatos no tripulados enemigos fueron abatidos en tres regiones fronterizas rusas -Bélgorod, Kursk y Briansk- y la anexionada península de Crimea, informó en su parte matutino el Ministerio de Defensa.

A su vez, las fuerzas rusas atacaron un centro de gestión de datos de la compañía británica Vodafone, que, según el comunicado castrense, suministra telefonía móvil e internet al ejército ucraniano.

Moscú también golpeó durante la noche el puerto de Kilia en la región de Odesa, la más castigada en los últimos meses a orillas del mar Negro, y dos centros logísticos en la región de Kiev y Odesa, que almacenaban armamento occidental y drones, y otros dos talleres de aparatos no tripulados en Mikolayiv.

El ejército ruso ha golpeado últimamente instalaciones de transmisión y torres de televisión en el país vecino con el fin de dificultar las comunicaciones entre las diferentes estructuras estatales.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró el sábado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Rusia lucha en el país vecino "por la verdad y la justicia" y que "los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán y las amenazas a la seguridad de Rusia será eliminadas y la vida civil se restablecerá".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su vez, acusó a Europa de "hacer todo lo posible para obstaculizar el arreglo pacífico y torpedear la posibilidad de negociaciones en las que hay muchos interesados, entre ellos, la Administración (del presidente de EE.UU., Donald) Trump".

El presidente ruso, Vladímir Putin, que ha intensificado en las últimas semanas los bombardeos contra Ucrania, aseguró el viernes que los ataques de Kiev durante las recientes elecciones legislativas alejan la reanudación de las negociaciones tripartitas estancadas desde febrero.