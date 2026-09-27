Taiwán defiende que avanzar en la venta de armas es de "interés vital" para Estados Unidos

"China sin duda intentó marcar un punto a su favor en el tema de Taiwán, pero ¿sería una concesión del interés de Estados Unidos?", planteó el viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Wu Chih-chung, a periodistas en declaraciones realizadas al margen de un foro y recogidas por la agencia estatal CNA.

Wu consideró que sería de "interés vital" de Washington avanzar en la venta de armas a la isla como apoyo a su autodefensa, para que, entre otras cuestiones, Taiwán siga contribuyendo al mundo en el campo de los semiconductores.

Según la agencia estatal china Xinhua, Xi presionó a Trump durante su reunión de esta semana en Washington para que expresara su rechazo explícito a la independencia de Taiwán, pues Pekín reclama la soberanía de la isla autogobernada y no descarta ocuparla por la fuerza.

Trump, que se ha mostrado ambiguo sobre la histórica postura de Washington de defender a Taiwán, mantiene bloqueada desde su reunión con Xi en Pekín la autorización de un enorme paquete de armamento defensivo para Taipéi, valorado en 14.000 millones de dólares, al considerarlo una "moneda de cambio" para negociar con China.

"Hasta donde yo sé, Estados Unidos no ha respondido a estas cuestiones", sostuvo Wu.

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Por su parte, el embajador estadounidense en China, David Perdue, aseguró este viernes en una entrevista con CNBC que "no hay ningún cambio en la política (de Estados Unidos) sobre Taiwán" tras las conversaciones entre Trump y Xi.

"No estamos cambiando el lenguaje. No estamos cambiando nuestra posición al respecto. Queremos paz en el estrecho. No queremos coerción. No apoyamos la independencia", aseguró el diplomático.

Perdue aseguró que Trump está "plenamente comprometido con la política de una sola China", el principio por el que Washington mantiene relaciones diplomáticas con Pekín y no reconoce formalmente la independencia de la isla, aunque mantiene el compromiso de proporcionarle los medios para defenderse.