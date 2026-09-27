Unos 5.000 evacuados y más de 50.000 familias afectadas por las inundaciones de Bangkok

Según la Administración Metropolitana de Bangkok (BMA, por sus siglas en inglés), unas 4.900 personas han sigo acogidas en centros habilitados para afectados y hay 52.000 hogares damnificados por los aguaceros, después de que 300 milímetros de lluvia –unos 30 millones de metros cúbicos de agua– se acumularan en la megaurbe en 48 horas.

Las autoridades de la capital tailandesa, cuyos 50 distritos permanecen en estado de desastre por las inundaciones, explicaron que un total de 233 instalaciones, entre ellas centros de salud y educativos, han sido acondicionadas para asistir a las víctimas del temporal.

Todas las escuelas dependientes de la BMA permanecerán cerradas el lunes para "garantizar la seguridad de los alumnos, padres, docentes y personal educativo", ante "el riesgo" derivado de las lluvias y a las "interrupciones del tráfico".

Bangkok y la región central de Tailandia continúan en alerta por las intensas y persistentes precipitaciones, debido a un sistema de baja presión que avanza hacia el oeste del país y que se espera que se disipe durante la mañana local del lunes, al llegar a la vecina Birmania (Myanmar), de acuerdo con la plataforma meteorológica Zoom Earth.

Este domingo "se prevén lluvias continuas, así como precipitaciones aisladas de fuertes a muy fuertes" en la zona central del país, incluyendo la capital y sus alrededores, además de tormentas en el 80 % de la región, según el Departamento de Meteorología de Tailandia (DDPM).

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En Bangkok, la zona este ha resultado la más afectada por los anegamientos, incluso en céntricos barrios como Ekkamai, con parte de su principal avenida cortada y tramos de la carretera Petchaburi –una de las arterias de la ciudad– completamente inundados.

Con unos 9 millones de habitantes en su término municipal y más de 15 en su área metropolitana, Bangkok es especialmente susceptible de sufrir inundaciones debido a factores como su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar; o la histórica sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la metrópolis.

Tailandia sufrió en 2011 unas de las peores inundaciones de su historia, provocadas por una temporada monzónica excepcionalmente lluviosa y varias tormentas tropicales, con más de 800 muertos y de 13 millones de afectados, según el Banco Mundial.