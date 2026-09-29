440 detenidos en nueva jornada de movilización estudiantil en institutos de Francia

"En todo el territorio nacional se practicaron 440 detenciones", declaró Nuñez esta noche a la cadena de televisión BFMTV, y explicó que las detenciones estuvieron relacionadas principalmente con daños materiales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Nuñez precisó que las protestas afectaron a 416 centros educativos, frente a algo más de 180 del día anterior, y describió el movimiento como una movilización que se había "extendido" y que estuvo acompañada de numerosos episodios de violencia, incluidos ataques contra agentes y actos de vandalismo.

El ministro afirmó que 48 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos, cuatro veces más que el día anterior. También recordó que 31 miembros del personal educativo y alumnos resultaron heridos, en su mayoría de carácter leve, según el balance comunicado por el Ministerio de Educación.

"La gravedad de las agresiones, especialmente contra las fuerzas de seguridad, así como de los daños y de algunas acciones contra el personal y los profesores, es importante", mantuvo Nuñez.

El ministro de Interior defendió la actuación de las fuerzas de seguridad, que, según dijo, intervinieron de forma "extremadamente proporcionada" y en coordinación con los responsables de los centros educativos para evitar incidentes más graves.

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"La violencia no es jamás legítima", subrayó el ministro del Interior, que calificó de "muy graves" las manifestaciones efectuadas hoy por el alcalde de Saint-Denis (afueras de París), el izquierdista Bally Bagayoko, que justificó los actos violentos "en un momento dado".

"El derecho a manifestarse es una libertad fundamental que no puede servir de pretexto a tales actos", sostuvo por su parte el ministro de Educación, Édouard Geffray, quien calificó las agresiones de "incalificables".

"Llevar reivindicaciones es un derecho. Golpear, amenazar, quemar o impedir que los demás estudien no lo es", afirmó en un mensaje en redes sociales en el que denunció disparos de mortero o amenazas de muerte a profesores.

El ministro afirmó que se habían adoptado medidas para garantizar la protección del personal y que se habían iniciado acciones judiciales.

Los estudiantes reclaman más medios para la educación y denuncian las clases masificadas, los horarios excesivos y las malas condiciones en algunos centros.

Entre sus quejas figuran también las temperaturas demasiado elevadas o demasiado bajas en las aulas y la falta de profesionales de apoyo en los centros educativos.