Afganistán dice haber matado a 40 combatientes y convoca a un diplomático paquistaní

"Más de 300 miembros de 'elementos del mal y la corrupción' (elementos armados opositores) habían cruzado la Línea Durand (la frontera de facto entre Afganistán y Pakistán) hacia Nuristán, de los cuales cuarenta resultaron muertos y 62 fueron capturados vivos", informó a EFE el portavoz del Cuerpo Khalid bin Walid de los talibanes en la zona oriental de Afganistán, Waheedullah Muhammadi.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores talibán indicó en un comunicado que había convocado al encargado de negocios de la embajada de Pakistán en Kabul para entregarle una contundente carta de protesta por el supuesto cruce de grupos armados desde territorio de Pakistán hacia la provincia oriental de Nuristán.

Los talibanes afirmaron que entre los grupos implicados había miembros del Estado Islámico (EI), antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad del Gobierno afgano derrocado en 2021 y elementos que describieron como vinculados a Pakistán.

El ministerio aseguró que las fuerzas de seguridad talibanes impidieron a estos grupos ejecutar sus planes y acusó a Pakistán de proporcionar instalaciones para el "reclutamiento, organización, entrenamiento y equipamiento" de elementos destructivos.

Los talibanes calificaron estos actos como "una clara violación de la soberanía y la integridad territorial de Afganistán", advirtiendo que la responsabilidad de las consecuencias "recaerá enteramente sobre el régimen militar paquistaní".

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El balance actual de cuarenta víctimas mortales y 62 capturados incluye y actualiza las cifras iniciales, veintiocho fallecidos y 32 detenidos, que el Ministerio de Defensa talibán había reportado en un primer momento el pasado domingo.

El domingo, Pakistán rechazó las acusaciones iniciales de Kabul tachándolas de "frívolas, infundadas y carentes de verdad", y negó cualquier participación de sus servicios de inteligencia en los enfrentamientos de Nuristán.

En paralelo, el Ejército paquistaní (ISPR) anunció haber matado a más de setenta combatientes en varias operaciones desarrolladas durante los últimos cuatro días en la provincia de Baluchistán.

Islamabad vinculó a estos muertos con grupos que, según su versión, reciben apoyo de la India y operan en coordinación con redes asentadas en territorio afgano.

El cruce de acusaciones se produce en medio de una escalada entre ambos países, que se culpan mutuamente de permitir que grupos armados utilicen sus respectivos territorios para lanzar ataques contra el país vecino.

Pakistán acusa desde hace años a Kabul de dar refugio al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras las autoridades talibanes niegan permitir que Afganistán sea utilizado para atacar a otros países.