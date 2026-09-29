Al menos 50 personas murieron en ataque aéreo contra mercado de Birmania, según la ONU

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que otras 58 personas resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños, en uno de los ataques más mortíferos registrados desde el golpe militar de febrero de 2021 en Birmania (Myanmar).

El bombardeo se produjo al mediodía contra un mercado con más de doscientos establecimientos, frecuentado por miembros de las comunidades minoritarias de los rakáin, rohinyá, hindú y daingnet.

Los rebeldes del Ejército de Arakán atribuyeron al Gobierno militar de Birmania el bombardeo aéreo registrado en Rakáin, estado limítrofe con Bangladés y cuyo control se disputan los rebeldes y el Ejecutivo castrense.

Türk recordó que este ataque se produce en un contexto de graves abusos contra los derechos humanos en Birmania, incluidas detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y de género, desapariciones, trabajos forzados y reclutamiento.

Tales actos se atribuyen tanto a las fuerzas armadas como a los rebeldes del autodenominado Ejército de Arakán (AA), en particular en el estado de Rakáin, donde el conflicto entre ambas partes se reanudó con mucha intensidad a finales de 2023.

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En este contexto, Türk pidió a Malasia que suspenda su plan de deportar a unos 5.000 ciudadanos de Birmania y recordó que las personas no deben ser devueltas a lugares donde puedan correr riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos.

A pesar de esta invocación, las autoridades malasias dijeron hoy que se estaba llevando a cabo la deportación de cerca de 1.500 personas, incluidos miembros de la minoría musulmana rohinyá, perseguida en Birmania.