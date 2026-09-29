Al Sisi afirma que Egipto "no tiene agendas ocultas" respecto a la cuestión palestina

"Egipto no tiene agendas ocultas, la cuestión palestina sigue siendo el tema central en Oriente Medio y su estatus no resuelto es la causa fundamental de la inestabilidad en la región", dijo Al Sisi durante una reunión con el Gabinete y otras autoridades políticas y militares del país, según un comunicado emitido por la Presidencia egipcia.

En este sentido, afirmó que la solución de los dos Estados -la más respaldada internacionalmente y que estipula la creación de un Estado palestino independiente- es "la única vía para lograr la paz y la estabilidad duraderas" en Oriente Medio.

Actualmente, 153 países reconocen el Estado palestino, más de un 80 % de los miembros de la ONU.

"La opción estratégica de Egipto es la paz, un camino trazado por el difunto presidente y sabio líder, Mohamed Anwar Sadat", dijo Al Sisi, en referencia al jefe de Estado egipcio que firmó el tratado de paz con Israel en 1979 que puso fin a décadas de guerra entre ambos, y por el que establecieron relaciones ese mismo año.

Precisamente, el pasado día 24, el alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov, advirtió de que no servirá de nada avanzar en la reconstrucción de la Franja de Gaza si no se reconoce el Estado palestino, ya que no será más que "un encierro más cómodo", en medio del estancamiento de las conversaciones de paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuentes gubernamentales consultadas por el medio independiente egipcio Mada Masr afirmaron en los últimos días que Al Sisi no encabezó la delegación de Egipto en la 81ª Asamblea General de la ONU de este año para evitar participar en la reunión de la Junta de Paz, en la que se abordó la situación en Gaza.

Esa decisión fue tomada debido al aparente descontento de Al Sisi de que esta junta creada a principios de año por el presidente estadounidense, Donald Trump, no haya adoptado ninguna medida para mejorar la situación de los palestinos en Gaza, ni tampoco haya podido presionar a Israel para permitir la entrada de este comité a la Franja.