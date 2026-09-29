Alcaldesa del condado Miami critica la invitación de Trump a Putin para la cumbre del G20

"Ser anfitriones del G20 es una oportunidad para mostrar lo que representa nuestra comunidad: apertura, oportunidades y libertad. Precisamente por eso, la invitación extendida a Vladímir Putin es tan profundamente preocupante", señaló Levine Cava en un comunicado.

La cumbre se llevará a cabo los días 14 y 15 de diciembre en el complejo del mandatario, el Trump National Doral Miami.

"Nuestro condado fue construido por personas que huyeron de dictadores. Familias cubanas, venezolanas, nicaragüenses, haitianas y ucranianas llegaron aquí porque los tiranos les quitaron sus hogares, encarcelaron a sus seres queridos y silenciaron sus voces. Durante generaciones, Miami-Dade ha sido un lugar donde los sobrevivientes de gobiernos autoritarios finalmente pudieron hablar libremente", agregó la política demócrata.

Trump invitó al presidente ruso, Vladímir Putin, a la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en diciembre en el sur de Florida, donde el mandatario estadounidense será el anfitrión de la reunión, a la que también está previsto que asista el presidente chino, Xi Jinping.

Levine Cava calificó de contradicción "extender la alfombra roja a un hombre que lanzó una guerra no provocada contra una democracia soberana, que ha bombardeado ciudades, centrales eléctricas y edificios de apartamentos ucranianos durante más de cuatro años, y que enfrenta una orden de arresto internacional por la deportación de niños ucranianos".

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La mandataria dijo que "la diplomacia importa, y poner fin a esta guerra importa. Pero el diálogo no requiere celebración, y existe una diferencia entre negociar con un agresor y darle un lugar de honor en una comunidad de exiliados".