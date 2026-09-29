Alemania proyecta convertir Bremen en un nodo logístico de la OTAN para 2031

En un comunicado, el Ministerio de Defensa destacó que Alemania, con su posición geográfica en el centro de Europa, adquiriría un papel central para movimientos de tropas aliadas en caso de que la Alianza tuviera que repeler un ataque.

Debido al acceso al mar del Norte y a la existencia del puerto internacional de Bremerhaven, así como a la infraestructura ya presente y a las conexiones con el interior, la región de Bremen tiene un rol central en este sentido.

Por eso, con la declaración de intenciones firmada hoy todas las partes se declaran dispuestas a renovar y a expandir las infraestructuras y las vías de transporte de Bremen para adaptarse a las necesidades específicamente militares.

"Invertiremos en un 'deployment hub' (nodo de transporte) y nos encargaremos de poner a disposición de nuestras fuerzas armadas la logística necesaria, y, en caso de necesidad, también de nuestros aliados. En esa situación, decenas de miles de soldados de camino al flanco este tendrían que ser abastecidos aquí", declaró Pistorius.

"Por eso vamos a expandir el puerto, los puentes, las carreteras y las conexiones de transporte", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio de Defensa proyecta destinar hasta 2031 aproximadamente 1.350 millones de euros de los presupuestos para la creación del 'deployment hub', mientras que la región de Bremen aportará 212 millones de euros.