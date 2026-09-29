Bolivia creará unidades de élite antidroga cerca de frontera con Brasil con apoyo de EEUU

Oviedo señaló en una rueda de prensa que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz conversó con EE.UU. sobre la instalación de estas unidades en los departamentos de Santa Cruz y Beni, fronterizos con Brasil, que contarán con instructores extranjeros.

El ministro explicó que una de las unidades podría instalarse en San Ignacio de Velasco o en San Matías, ambas en el departamento de Santa Cruz y próximas a la frontera brasileña, mientras que la otra estaría en Santa Ana del Yacuma, en la región del Beni.

Según Oviedo, "van a ser unidades muy equipadas que van a tener muchos elementos y cursos de super especialización" para la "represión al narcoterrorismo".

También dijo que está programada una reunión con autoridades brasileñas para mantener la coordinación entre las policías de ambos países y optimizar los sistemas de inteligencia y operatividad.

Oviedo hizo estas declaraciones desde la población amazónica de Riberalta al informar sobre la resolución de un caso de asesinato en el que estarían implicados cuatro supuestos integrantes del grupo criminal brasileño Comando Vermelho (CV).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La semana pasada, grupos especializados de la Policía y el Ejército se trasladaron hasta San Ignacio de Velasco para esclarecer los asesinatos de dos jóvenes y un hombre de 35 años, presuntamente a manos de sicarios.

Las autoridades señalaron como presuntos responsables a seis ciudadanos brasileños vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), que fueron enviados preventivamente a una cárcel de máxima seguridad.

Posteriormente, las autoridades bolivianas capturaron en otras operaciones a supuestos integrantes del PCC y el CV,algunos de los cuales fueron entregados a las autoridades brasileñas.

El Gobierno sostiene que varios de estos crímenes están relacionados con la disputa entre el PCC y el CV por el control de rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil, un conflicto que ha incrementado la violencia en zonas bolivianas de la Chiquitania y la Amazonía.

El anuncio se produce después de que una delegación del Gobierno se reuniera la semana pasada en EE.UU. con representantes de los Departamentos de Estado, Guerra y Tesoro, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa.