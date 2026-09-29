Brasil reduce el número de ninis hasta el 22 % de sus jóvenes, según la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocida como el club de los países ricos y en el que Brasil está en proceso de adhesión, considera que los ninis "son una preocupación política clave".

Desde el punto de vista del grupo, los períodos prolongados de inactividad a una edad temprana pueden tener "efectos negativos duraderos en los resultados socioeconómicos más adelante en la vida".

Además del número de ninis, Brasil también ha reducido "sensiblemente" el porcentaje de jóvenes de entre 25 y 34 años que no han completado la educación secundaria, al pasar del 35 % en 2016 al 26 % en 2024.

Con todo, el dato se mantiene muy por encima de la media de la OCDE, que es del 12 %.

Asimismo, aún existe una gran brecha en la educación superior, ya que solo el 22 % de los adultos de entre 25 y 64 años tiene titulación universitaria o técnica, muy por debajo de la media de la organización, que supera el 40 %.

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Estos datos contrastan con el gasto público que el país suramericano destina desde la educación primaria a la universitaria, que en 2023 correspondió al 4,5 % del producto interior bruto (PIB) brasileño, en línea con el promedio de la OCDE (4 %), según el informe.

La OCDE también analizó la situación de los profesores.

En este contexto, afirmó que el 9 % de todos los docentes de educación primaria y secundaria de instituciones públicas brasileñas no estaban plenamente cualificados en el curso 2024/25, una cifra cercana a la media de la OCDE (9,1 %).

Por otro lado, menos de la mitad de los profesores de educación secundaria (44,3 %) estaba satisfecho con sus condiciones de empleo y solo uno de cada cinco (22,3 %) se declaraba conforme con su salario.