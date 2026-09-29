Burnham promete un programa de vivienda con intervención pública y préstamos ventajosos

En su discurso central ante el congreso del Partido Laborista, muy esperado por ser el primero en que se 'estrena' como jefe de partido y de Gobierno, Burnham convirtió la vivienda en uno de los puntos centrales, y proclamó que "tenemos que restaurar un control democrático más estrecho sobre nuestro parque de viviendas".

Y, así, prometió actuar contra las viviendas vacías (se calcula que hay 300.000), dando a los gobiernos municipales el poder de "tomar control de ellas y devolverlas al parque público de viviendas"; del mismo modo, dijo que su Gobierno construirá vivienda pública "en tierras sin uso".

Anunció también medidas contra los propietarios que alquilan viviendas en estado defectuoso, los cuales recibirán una primera advertencia y, en caso de que se nieguen a implementar reformas, dará poder a los ayuntamientos para confiscarlas y ponerlas de nuevo en el mercado.

También prometió un programa de ayuda a quienes buscan su primera vivienda, un programa cuyos detalles el partido ya adelantó en días pasados: un préstamo de hasta el 20 % del valor total con un periodo inicial libre de intereses y con el requisito de un depósito inicial de solo el 2,5 %.

Ese programa irá dirigido a las personas con ingresos más bajos, excluyendo específicamente a los primeros compradores con ingresos altos.

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El programa, llamado 'Tu primera casa', busca acabar con el modelo de "el banco de mamá y papá", que se había convertido en el mecanismo principal para adquirir una vivienda para quienes se lo pudieran permitir, resaltó.

Para aquellos que optan por el alquiler, Burnham prometió una nueva ley integral sobre el alquiler antes de fin de año "con las reformas largamente debidas", y dijo a los titulares de alquiler: "Se acabaron los días en que os exprimían hasta el último céntimo".

Como es habitual en estos discursos, las promesas de Burnham fueron generales, y habrá que esperar a los próximos días para ver el detalle de cifras y plazos, y observar igualmente cuál es la reacción de otros partidos y de otros grupos de poder como los propietarios inmobiliarios o los bancos.