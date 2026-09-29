Castillo de Angers, muy visitado en Francia, abre su torre más alta tras 5 años de obras

Según informó este martes el Centro Nacional de Museos Nacionales, la apertura de la torre se produce tras cinco años de trabajos de restauración de la parte norte de las murallas.

Los visitantes pueden subir los 83 escalones hasta lo alto de la Torre del Molino, desde donde se divisa una panorámica de la fortaleza, la catedral, el centro histórico de Angers y el paisaje de los ríos Maine y Loira.

Los trabajos han permitido descubrir nuevos elementos de la historia de la fortaleza, entre ellos, restos de edificios medievales ocultos en las murallas.

También han confirmado que en lo alto de la Torre del Molino se alzaba efectivamente un molino de viento, instalado en 1593 para abastecer de harina a la guarnición, algo que hasta ahora solo estaba documentado en los archivos.

Los arqueólogos encontraron en su cima un pavimento circular de grandes losas de pizarra que constituía la base de ese antiguo molino.

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El castillo de Angers, que recibió el año pasado 326.000 visitantes, es el tercer monumento del Centro de Monumentos Nacionales más visitado fuera de París.

Construido en el siglo XIII por iniciativa de Blanca de Castilla y su hijo, el futuro San Luis, conserva 17 torres y es especialmente conocido por albergar el Tapiz del Apocalipsis, una de las grandes obras medievales conservadas en Francia.