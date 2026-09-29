Catar denuncia que Gobierno de Netanyahu torpedea los avances para alcanzar tregua en Gaza

En su rueda de prensa semanal, el portavoz de Exteriores lamentó los "varios intentos por parte del gobierno de Netanyahu de socavar los esfuerzos del alto el fuego", al afirmar que "cada vez que hay avance en las negociaciones hay escalada en terreno", dijo en referencia a los esfuerzos de mediación de Catar, Egipto, EE.UU. y Turquía.

"Hemos visto directamente en más de una ocasión que las partes están realizando un avance, pero después se retractan", dijo en referencia a Israel y al grupo islamista palestino Hamás, sin ofrecer detalles del estado de estas conversaciones, que permanecen estancadas.

Por otra parte, felicitó a los países -entre ellos España, Francia y el Reino Unido- que han decidido imponer sanciones o tomar medidas en contra los asentamientos israelíes en Cisjordania, pero afirmó que "debe haber un esfuerzo multiplicado en el marco de suspender las violaciones israelíes", también en Jerusalén Este.

"Catar alzó la voz en la Asamblea General de la ONU en Nueva York sobre la centralidad de la causa palestina, por lo que continuaremos con los esfuerzos con nuestros hermanos y socios para garantizar que se avance hacia la solución política y un apoyo para llevar a cabo el plan de Donald Trump en la Franja de Gaza", concluyó.

Según el último informe de Naciones Unidas, desde enero de 2023 hasta agosto de 2026 se produjeron en Cisjordania al menos 6.190 ataques de colonos que causaron víctimas y daños a la propiedad.

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A causa de estos ataques, 72 palestinos murieron, 5.728 resultaron heridos, y al menos 6.500 palestinos se vieron desplazados de sus casas por las fuerzas israelíes o los colonos.