Compras de uruguayos en el extranjero mediante franquicias bajan con el 'Impuesto Temu'

"Desde mayo nosotros estamos viendo que las compras a través de las franquicias han venido disminuyendo y es una realidad", indicó este martes a la prensa su presidente, Julio César Lestido.

Y añadió: ¿Podemos decir que esto es una tendencia? Todavía nosotros entendemos que no. Lo que sí decimos es que han bajado las compras a través de las franquicias".

Según datos de Aduanas, en enero de 2026 se recibieron 135.941 envíos postales internacionales más que en enero de 2025, en febrero hubo 71.010 más, en marzo 83.473 más y en abril 120.335 más.

Contrario a esto, en mayo hubo 107.264 menos que en el mismo mes del pasado año, en junio 125.770 menos, en julio 118.432 menos y en agosto 97.572 menos.

Para el presidente de la Cámara de Comercio, las medidas tomadas por el Gobierno llevaron a que haya una tendencia a la baja, aunque remarcó que hubo otras cosas que influyeron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una de estas -por ejemplo- son los viajes hechos por los uruguayos para seguir a su selección en la Copa del Mundo y que algunas personas financiaron y todavía están pagando.

"Es un poquito prematuro para decir si esto puede marcar una tendencia", puntualizó Lestido.

El pasado 1 de mayo comenzó a regir en el país suramericano el conocido como 'Impuesto Temu', mediante el que se grava con un 22 % de IVA a las compras realizadas por plataformas de internet fuera de Estados Unidos.

Hasta ese momento, las compras de productos mediante importaciones que estaban gravadas con impuestos eran las de un monto superior a 600 dólares.

Esto permitía que las personas pudieran hacer hasta tres adquisiciones anuales en plataformas de internet de un máximo de 200 dólares cada una.

La nueva reglamentación permite que cada persona pueda importar hasta 800 dólares anuales y dicha cifra se puede fraccionar en una, dos o tres partes de iguales o diferentes montos.

No obstante, las compras hechas en plataformas fuera de Estados Unidos fueron gravadas con un IVA del 22 %.