Con más de 23.000 firmas piden retirar el fuero a un senador mexicano acusado por EE.UU.

La iniciativa, impulsada por Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, llegó acompañada de una petición formal para que la Cámara de Diputados inicie una declaración de procedencia contra Inzunza, mecanismo constitucional que puede retirar la inmunidad procesal a un legislador y permitir que se proceda penalmente en su contra.

“Nosotros no estamos diciendo que sea culpable”, afirmó Pérez Morales, quien sostuvo que la exigencia es que el senador responda a las acusaciones “sin el manto protector del fuero”.

El abogado Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, informó que el escrito para iniciar el procedimiento fue presentado este mismo martes ante la Cámara de Diputados.

“Aquí está el juicio de procedencia que estamos solicitando”, dijo Beltrán, quien pidió a los grupos parlamentarios tramitarlo con celeridad.

La petición ciudadana se originó después de que, el 29 de abril, la Fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York acusara formalmente a Inzunza, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios de presuntamente conspirar con cabecillas del Cartel de Sinaloa para introducir narcóticos en Estados Unidos y cometer delitos relacionados con armas.

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El Departamento de Justicia estadounidense subraya que los cargos son acusaciones y que todos los imputados son considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario.

Inzunza ha rechazado públicamente los señalamientos, ha negado nexos con el narcotráfico y el 26 de agosto se separó del grupo parlamentario del gobernante Morena para continuar como senador independiente.

Cinco días después, al reaparecer en el Senado, el congresista aseguró que las imputaciones eran falsas y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir su investigación.

Los promotores de la iniciativa civil afirmaron que las firmas, reunidas a través de Change.org, superaron las 23.000 en unos quince días y entregaron certificados que, dijeron, acreditan su verificación.

Pérez Morales sostuvo que la movilización pretende que el caso sea esclarecido por las autoridades y no sustituir su labor: “No nos corresponde a nosotros probar la integridad de nadie. Nosotros no somos autoridad”, añadió la expresidenta de la instancia anticorrupción en México.

La senadora Paloma Sánchez recibió la documentación y prometió dar seguimiento a la solicitud ciudadana, tras el rechazo para recibir la petición de otros grupos parlamentarios, como el oficialista Morena, y del presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez.