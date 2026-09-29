Consejo de Europa alerta del aumento de la violencia digital contra mujeres entre jóvenes

"No son casos aislados. Son patrones recurrentes que aparecen en distintos sistemas jurídicos, contextos sociales y regiones de Europa", afirmó en un comunicado Maria-Andriani Kostopoulou, la presidenta de GREVIO, el organismo independiente encargado de supervisar la aplicación del Convenio de Estambul (el tratado del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica).

En su informe sobre 2025, el organismo afirma que la violencia digital contra mujeres y niñas aumentó rápidamente en los últimos años y se ha vuelto más compleja. Entre sus manifestaciones figuran el acoso en línea, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso mediante teléfonos y dispositivos de rastreo y la sextorsión.

El informe advierte de que esta evolución va acompañada de una aparición más temprana de la violencia sexual y de conductas sexuales perjudiciales, tanto en internet como fuera de él, una tendencia que el grupo de expertos de GREVIO vincula, entre otros factores, al consumo temprano de pornografía violenta.

En España e Italia, el organismo ha constatado que tanto las víctimas como los autores de violaciones grupales son con frecuencia menores, y en Francia, GREVIO observó niveles muy elevados de violencia sexual contra menores, especialmente niñas, junto con una proporción significativa de agresores menores de 20 años.

Por ello, el informe reclama una estrategia de prevención que incluya una educación sexual integral adaptada a la edad y medidas para abordar el acceso a la pornografía, al tiempo que pide implicar a las escuelas, las familias, los gobiernos y las empresas tecnológicas.

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El organismo señala que los algoritmos de las plataformas pueden amplificar contenidos misóginos que, aunque no vulneren explícitamente la legislación, contribuyen a crear entornos hostiles.

Así, las dinámicas de las redes sociales, como los 'me gusta', los contenidos compartidos y los ataques coordinados, pueden además reforzar comportamientos dañinos.

La prevención, según los expertos, debe incluir también medidas para combatir los estereotipos de género y el discurso de odio sexista, mejorar la alfabetización digital y promover comportamientos respetuosos y no violentos entre hombres y niños.

El informe destaca iniciativas desarrolladas en varios países para abordar la violencia digital, incluida la difusión no consentida de imágenes sexuales y la sextorsión, pero considera que estas medidas siguen siendo insuficientes ante la dimensión creciente del fenómeno.

El estudio también advierte de que las mujeres que ocupan puestos públicos, como periodistas, políticas, activistas o artistas, sufren de forma desproporcionada las manifestaciones digitales de la violencia, incluido el acoso y el discurso de odio sexista.

Como nota positiva, GREVIO señaló en su informe que los países europeos han avanzado en la lucha contra la violencia contra las mujeres en general, especialmente mediante cambios legislativos y la ampliación de servicios especializados, pero que la prevención sigue siendo uno de los eslabones más débiles de sus políticas.

El informe sostiene que las campañas de sensibilización son útiles, pero insuficientes para modificar las normas sociales, los comportamientos y las desigualdades que pueden favorecer la violencia.

Los autores del estudio piden medidas de prevención sostenidas, con financiación adecuada y basadas en evidencia, en ámbitos como las escuelas, los lugares de trabajo, las comunidades y los entornos digitales.

El organismo también destaca programas desarrollados en varios países para abordar los estereotipos de género, promover relaciones saludables e implicar a hombres y niños en la prevención, así como iniciativas contra formas de violencia digital.

Sin embargo, advierte de que estas medidas siguen siendo demasiado limitadas y señala que las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres continúan afrontando una financiación inestable y a corto plazo.