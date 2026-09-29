Costa Rica envía 45 toneladas de cocaína a EEUU ante la falta de capacidad para destruirla

Un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense se llevó las toneladas de droga decomisadas, un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal supera los 1.100 millones de dólares, según confirmó este martes la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

"Por las limitaciones presupuestarias no podíamos hacer la destrucción (de la droga)" en el país, reconoció el fiscal general Carlo Díaz. Por su lado, el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) costarricense, Michael Soto, dijo el pasado 17 de septiembre en el Congreso que la entidad solo cuenta con un horno capaz de incinerar droga y que suele averiarse, lo que provoca que la droga se vaya acumulando en las bodegas.

El envío actual de la cocaína a EE.UU. no es frecuente por parte de las autoridades costarricenses, pero sí ha ocurrido anteriormente.

En 2021, 72 toneladas de droga decomisadas en el país fueron destruidas en Miami.

En la región también han habido casos similares, por ejemplo en 2023 Panamá envió a Estados Unidos un cargamento de 55,7 toneladas de cocaína para su destrucción y en 2022 otro de 42,1 toneladas.

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La Fiscalía de Costa Rica aseguró este martes que el traslado de droga a EE.UU. "refleja la importancia de la cooperación entre instituciones y países para enfrentar el narcotráfico".

La Embajada estadounidense confirmó que las toneladas de cocaína fueron incautadas "con apoyo de Estados Unidos y otros países socios del Escudo de las Américas".

En 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

En 2025 el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales y hasta el momento han sido entregados a Estados Unidos líderes narcotraficantes como Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa; Edwin López, alias Pecho de rata, y al colombiano naturalizado costarricense Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre.

En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios vinculados en más del 60 % al narcotráfico, y las autoridades han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales que tienen nexos con carteles mexicanos y colombianos.

Autoridades judiciales manifestaron que por su posición geográfica estratégica Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Suramérica.

El pasado 16 de septiembre el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la Determinación presidencial para el año fiscal 2027 respecto a los principales países en el tránsito de drogas ilícitas, en la cual cita a 23 países, entre ellos todos los centroamericanos.