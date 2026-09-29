Cuatro muertos y 69 heridos por combates del Ejército somalí con fuerzas de un líder local

"Esta es la tercera vez en seis semanas que estalla la violencia en Baidoa, con consecuencias devastadoras para la población civil. Es inaceptable que los civiles y los servicios sanitarios se vean arrastrados por la violencia", afirmó en un comunicado Elshafie Mohammed, representante de Médicos sin Fronteras (MSF) en Somalia.

"Los heridos necesitan atención médica inmediata, pero muchos no pueden llegar al hospital. Sin un tratamiento a tiempo, muchos pueden morir desangrados", alertó el doctor.

Según esta organización, tres personas murieron y otras 69 resultaron heridas (incluyendo cinco niños) y fueron recibidas en el Hospital Regional de Bay.

Además, un trabajador sanitario perdió también la vida, según confirmaron a MSF las autoridades sanitarias somalís.

Asimismo, un centro de salud sufrió graves daños y una ambulancia fue saqueada, mientras las carreteras que conducen al hospital se han visto bloqueadas y también "se produjeron ataques contra viviendas civiles", detalló MSF.

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"Esta interrupción no solo está afectando a los heridos por la violencia, sino también a las personas que necesitan otar atención médica urgente y esencial", alertó la ONG.

Por su lado, la organización Save The Children afirmó en otro comunicado que al menos 17 niños se encuentran entre los heridos y detalló que "tres centros sanitarios sufrieron daños durante los enfrentamientos y se confiscó una ambulancia".

Fuertes combates con armas pesadas e intensa artillería estallaron este lunes en Baidoa, capital del estado del Sudoeste, entre el Ejército somalí y fuerzas leales a Abdiaziz Laftagareen, expresidente de esa región, según reportaron medios locales.

El Ministerio de Defensa somalí afirmó que el Ejército logró expulsar a las fuerzas fieles al exlíder regional y retomar el control de la ciudad, mientras Laftagareen felicitó a sus combatientes y afirmó haber infligido "fuertes pérdidas" a sus adversarios.

Baidoa permanece bajo control del Gobierno federal desde el 30 de marzo, cuando el Ejército tomó la ciudad después de que Laftagareen rompiera relaciones con Mogadiscio en protesta por la aprobación de la nueva Constitución somalí.

Ese texto puso fin a 14 años de Carta provisional y amplió los mandatos presidencial y parlamentario de cuatro a cinco años.

Desde entonces, Laftagareen ha intentado repetidamente tomar de nuevo la ciudad, que ha sido escenario de combates recurrentes, como los que causaron cuatro civiles muertos y 94 heridos el pasado 17 de agosto o los que provocaron 71 heridos el 3 de septiembre, según MSF.

El Gobierno ha acusado a Laftagareen de luchar al lado de Al Shabab, algo que el exlíder regional ha negado.

Somalia combate a ese grupo yihadista, que controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de atacar a territorios vecinos como Kenia y Etiopía.

Al Shabab, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, perpetra atentados para derrocar al Gobierno central e instaurar un Estado islámico ultraconservador.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.