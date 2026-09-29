Cuba acusa a EEUU de "obstaculizar" con nuevas sanciones su proceso de reformas económicas

"El gobierno de EEUU emitió otra oleada de medidas de bloqueo contra el pueblo cubano", denunció el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en la red social X desde Nueva York, donde participa en reuniones de la Asamblea General de la ONU.

Rodríguez afirmó que "se ataca de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo".

Asimismo sostuvo que "con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso", en referencia al paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno insular en junio.

Esas reformas ya puestas en marcha buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda crisis que arrastra por motivos internos y externos.

El jefe de la diplomacia cubana también señaló que "hace menos de 24 horas", el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que "Cuba ya ha caído", y sobre esa declaración Rodríguez dijo: "resulta que ahora necesita aplicar medidas adicionales".

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En un mensaje anterior, había considerado a Rubio como "el exponente de una política agresiva repudiada y aislada, que solo se sostiene sobre la base de la fuerza y la intimidación, no la verdad ni la razón".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que eliminará a partir de este miércoles la autorización para los viajes educativos grupales a Cuba, conocidos como "pueblo a pueblo", y prohibirá asistir u organizar reuniones y conferencias profesionales en la isla, sobre la que endurecerá además las restricciones financieras.

Según la nuevas normas, los viajes educativos relacionados con Cuba deberán realizarse bajo los auspicios de una organización que sea aceptada por las leyes estadounidenses y los estudiantes deberán viajar acompañados por esa institución autorizada.

En paralelo, el Departamento de Estado ha prohibido las transacciones financieras directas o indirectas de ciudadanos estadounidenses con entidades que se encuentren en la lista de sancionados, que agrupa a organismos vinculados al aparato militar y a la inteligencia de la isla.

También dejarán de estar autorizadas las operaciones que permitían a bancos estadounidenses procesar determinadas transacciones relacionadas con Cuba cuando estas se originan y se destinan en puntos fuera de Estados Unidos.

Las nuevas disposiciones también impiden a los bancos estadounidenses abrir o mantener cuentas para ciudadanos cubanos considerados empresarios independientes del sector privado.

Cuba padece una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agudizada desde enero por el cerco petrolero aplicado por EE.UU., a lo que ha sumado una serie de medidas de "máxima presión" contra personas y entidades relacionadas con el Gobierno cubano o que operen en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

En consecuencia, según análisis de organismos internacionales, la situación económica de la isla podría escalar al punto de registrar este año una caída del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB), la peor contracción de la región.