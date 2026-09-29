Dos detenidos por traer a embarazadas brasileñas desde Europa para dar a luz en España

Las detenciones tuvieron lugar este pasado lunes en Burgos (norte de España), a cuyo hospital universitario iban las embarazadas.

La operación policial sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, según confirmaron a EFE fuentes de la Guardia Civil.

La investigación comenzó en mayo, cuando el Hospital Universitario de Burgos puso en conocimiento de la Policía que habían atendido a entorno a una treintena de embarazadas, de nacionalidad brasileña, que llegaban en las semanas 38, 39 o 40 de gestación para una última revisión o directamente para el parto.

Los sanitarios detectaron que muchas de ellas, procedentes sobre todo de Bélgica, aportaban el mismo lugar de residencia, viviendas ubicadas en dos localidades de la provincia de Burgos y llegaban acompañadas por un mismo hombre, lo que levantó sospechas en el centro hospitalario.

La principal hipótesis de los investigadores fue la existencia de una trama que, a cambio de dinero, traería a mujeres brasileñas procedentes de otros países europeos para que dieran a luz en España, en este caso, en el hospital burgalés.

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Se trataría de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, pues el fin último era conseguir la nacionalidad española a través del registro de los recién nacidos en España, que al ser hijos de brasileñas sí pueden ser nacionalizados españoles de manera automática.