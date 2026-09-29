EE.UU. elimina viajes educativos grupales y endurece restricciones financieras contra Cuba

De acuerdo con una nueva modificación de las normas del Departamento del Tesoro, los viajes educativos relacionados con Cuba deberán realizarse bajo los auspicios de una organización que sea aceptada por las leyes estadounidenses y los estudiantes deberán viajar acompañados por esa institución autorizada.

La nueva restricción afecta a lo que Estados Unidos define como "pueblo a pueblo", viajes educativos grupales que hasta ahora estaban autorizados con base en las normativas respecto a la isla.

Aquellos que hayan realizado antes de este miércoles al menos una transacción relacionada con un viaje, como, por ejemplo, la compra de un billete de avión, podrán mantener la autorización para realizar dicha visita.

En paralelo, el Departamento de Estado ha prohibido las transacciones financieras directas o indirectas de ciudadanos estadounidenses con entidades que se encuentren en la lista de sancionados, que agrupa a organismos vinculados al aparato militar y a la inteligencia de la isla.

A partir de esta semana, también dejarán de estar autorizadas las operaciones que permitían a bancos estadounidenses procesar determinadas transacciones relacionadas con Cuba cuando estas se originan y se destinan en puntos fuera de Estados Unidos.

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Las nuevas disposiciones también impiden a los bancos estadounidenses abrir o mantener cuentas para ciudadanos cubanos considerados empresarios independientes del sector privado.

El endurecimiento de las sanciones educativas y financieras se produce apenas una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara a Cuba de "Estado fallido" durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que Estados Unidos utiliza la lucha contra el narcotráfico como "pretexto" para militarizar la región y acusó a Washington de reforzar el bloqueo contra Cuba, imponer sanciones secundarias y amenazar con una agresión militar contra la isla.