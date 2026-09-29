El BID señala una brecha de 630.000 millones de dólares en inversión en Latinoamérica

El BID inauguró hoy en Miami el evento 'LAC Transport Forum 2026' en el que 17 países de la región y líderes del sector privado presentaron más de 110 proyectos de inversión en transporte por más de 65.000 millones para los próximos 18 meses, según expuso Goldfajn en un encuentro con medios.

"Buscando proyectos más sostenibles, más eficientes y más competitivos, estimamos que podemos aumentar hasta el 35 % los resultados de la inversión, el impacto de la inversión en la gente, sin aumentar el costo, que es fundamental dada la restricción fiscal que todos los países de la región tienen", explicó.

Para acelerar la inversión, el foro presentó una de "las mayores rondas de reuniones entre gobiernos y empresas", con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam.

Goldfajn enunció como principales preocupaciones que expresa el sector privado que "a veces les lleva mucho tiempo conseguir los permisos, las licitaciones llevan mucho tiempo", y que "a veces no sienten que hay competición", o "a veces piensan que hay conflicto de interés".

En este contexto, el Grupo BID lanzó la plataforma regional Transport Delivers, para "mejorar la calidad, la transparencia y la competitividad de los procesos de inversión", e implementar reformas de la iniciativa Procure+ del banco en proyectos de infraestructura, para generar inversiones más eficientes y de mayor impacto.

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El banco de desarrollo organizó el foro, junto con la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), en Miami, donde este martes presentó como nuevo jefe de la oficina recién inaugurada en la ciudad a Marc Lopes, quien ya había sido director ejecutivo para Estados Unidos del BID.

"Lo hacemos acá en Miami porque pensamos que Miami es un centro que nos facilita el papel de puente entre la región y los inversionistas y por eso inauguramos nuestra oficina acá", argumentó Goldfajn.