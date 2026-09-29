El brasileño BTG Pactual obtiene licencia para operar como banco en Perú

BTG Pactual indicó que, tras la licencia que le concedió la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú, pasará a operar en el país vecino con el nombre de Banco BTG Pactual Perú S.A. y a reforzar su presencia en un mercado en el que actúa hace más de 14 años como banco de inversiones y gestor de recursos.

Agregó que el nuevo banco tendrá un capital inicial de 100 millones de dólares y tendrá como prioridad los clientes corporativos, grandes empresas e inversores institucionales.

"Estamos profundizando nuestra presencia en América Latina y la licencia para operar un banco en Perú representa otro paso en esta estrategia. Ese movimiento refuerza nuestro compromiso de largo plazo con el país y forma parte de una trayectoria que viene siendo construida hace años en la expansión para nuevas geografías", afirmó el consejero delegado del BTG Pactual, Roberto Sallouti, citado en el comunicado de la entidad.

De acuerdo con la nota, en los últimos años el banco viene fortaleciendo su actuación internacional, especialmente en América, con la expansión de sus operaciones en Uruguay, en donde el año pasado compró las operaciones de HSBC por 175 millones de dólares, y el crecimiento de su presencia en Estados Unidos, en donde en 2024 compró el M.Y. Safra Bank.

BTG Pactual, cuya plataforma de inversiones es considerada como una de las más innovadoras de Brasil, también opera en España, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay, México, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal y Luxemburgo.

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La entidad obtuvo en el primer semestre de este año un beneficio neto récord de 9.471,5 millones de reales (unos 1.861,9 millones de dólares), valor en un 31,2 % superior al del mismo período del año pasado.