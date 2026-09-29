El brent sube cerca de un 2 %, hasta los 107 dólares el barril

A las 7:00 horas de este martes (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza casi ese 2 % (1,91 %), hasta los 107,29 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

La referencia del brent de diciembre, cuyos futuros cambiarán en los próximos días, también sube cerca de un 2 % a esta hora.

El precio del crudo sube nuevamente este martes, después de cerrar la víspera con una revalorización del 0,93 %, hasta los 105,28 dólares.

No obstante, durante la jornada, llegó a situarse en un máximo de 108,83 dólares, con una subida superior al 4 %.

El precio del petróleo redujo la subida al final de la sesión tras conocerse que el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí había vuelto a exportar crudo.

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Además, los mediadores en las negociaciones para un acuerdo de paz en la guerra entre Estados Unidos e Irán se podrían volver a reunir con las partes hoy o mañana, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostrara dispuesto ayer a que su Gobierno retome esta semana las conversaciones.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha dicho que espera una respuesta de Estados Unidos tras las conversaciones indirectas mantenidas la víspera a través de mediadores cataríes en Nueva York para alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

En una entrevista con la agencia pública iraní Irna, el jefe de la diplomacia persa señaló que el lunes su delegación se reunió con "los intermediarios cataríes" con la intención de "allanar el camino para el cumplimiento de las condiciones", después de que Trump rechazara la propuesta de paz de Teherán durante el fin de semana.