El dólar sube a nuevo récord de 750 pesos en mercado informal cubano tras semanas en alza

El euro también experimentó una subida y se situó en los 850 pesos, según el mismo medio, convertido en la referencia principal para expertos independientes y la mayoría de la población en sus transacciones diarias.

El dólar llegó a este máximo después de alcanzar los 700 pesos el pasado 16 de septiembre y subir 10 pesos frente a la jornada anterior.

Por su parte, el tipo de cambio oficial quedó este martes en los 681 pesos por dólar para las personas naturales (segmento III), según el Banco Central de Cuba (BCC).

Los otros dos segmentos del cambio oficial se mantienen fijos: 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y 120 pesos por dólar para las personas físicas y pequeñas empresas privadas cubanas.

El dólar comenzó a cambiarse a 24 pesos tras la Tarea Ordenamiento, una reforma del mercado cambiario implementada a principios de 2021 que no cumplió su objetivo de acabar con la dualidad monetaria en la isla y desastabilizó completamente la economía.

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El peso cubano ha sufrido desde entonces una profunda depreciación tanto por la crisis estructural de la isla, que entre 2020 y 2025 ha perdido el 15 % de su PIB y este año debe experimentar una caída del 10,3 % según estimaciones independientes; así como por la fuerte presión estadounidense que busca forzar cambios en el país.

El Gobierno cubano ha criticado en varias ocasiones la tasa de referencia de El Toque, asegurando que es una técnica para desestabilizar la economía nacional, que favorece la especulación y la inflación.