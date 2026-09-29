El excandidato presidencial Georgescu, encarcelado por una presunta estafa en Rumanía

Un juez decretó su libertad con cargos el 22 de septiembre, pero la Fiscalía recurrió la decisión y tras varias horas de deliberación tres magistrados del Tribunal de Apelación de Bucarest dictaron la prisión provisional.
La Policía ya trasladó a la cárcel al político, que venció en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2024, anuladas en diciembre de ese año por indicios de injerencia rusa en el proceso electoral.
Según la Fiscalía, Georgescu dirigía un grupo delictivo, al que pertenecían otras dos personas, que prometía a empresarios conseguir préstamos millonarios en el extranjero a cambio del pago por adelantado de una garantía.
Una de las personas afectadas denunció haber entregado 1,1 millones de euros ante la promesa de recibir una financiación de 15 millones.
El político, conocido por sus posiciones prorrusas y ultraconservadoras, afronta además otras dos causas judiciales, entre ellas una por presuntos actos contra el orden constitucional por promover una manifestación violenta en Bucarest en diciembre de 2024.