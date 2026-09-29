El excandidato presidencial Georgescu, encarcelado por una presunta estafa en Rumanía

El excandidato presidencial Georgescu, encarcelado por una presunta estafa en Rumanía

Bucarest, 29 sep (EFE).- La Justicia rumana ordenó este martes el ingreso en prisión preventiva durante 30 días del excandidato presidencial ultranacionalista Calin Georgescu, investigado por una presunta estafa de 1,1 millones de euros, informó el portal Digi24.