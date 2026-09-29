El Gobierno brasileño solicita el bloqueo de 5.200 sitios web de apuestas ilegales

Representantes del Ministerio de Justicia y de la Agencia Nacional de las Telecomunicaciones (Anatel), organismo regulador, hicieron un balance de las acciones tomadas por un comité creado este lunes para frenar la difusión de nuevas casas de apuestas ilegales.

"Llegaremos a todos los eslabones de esa cadena de forma progresiva y continua", afirmó el ministro de Justicia, Wellington Lima.

El ministro destacó que tras la prohibición de las apuestas, que hasta ese momento suponían la principal fuente de financiación del fútbol, se han "simplificado" las labores de rastreo de movimientos financieros y de publicidad ilegal, pues ahora todas las apuestas son ilegales.

Tras la solicitud de bloqueo de los más de 5.000 sitios web y 2.000 perfiles por parte de la Anatel, las operadoras de telefonía y las redes sociales fueron notificadas.

De acuerdo con el director de la entidad, Octavio Penna, las direcciones deben ser retiradas de la red a más tardar la noche de este martes.

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Los organismos de fiscalización sostienen que, además de bloquear sitios web y empresas de apuestas, también hay esfuerzos para frenar movimientos atípicos en las instituciones financieras.

“La misma institución que recibe movimientos de apuestas también recibe montos de varios otros fraudes, como el tráfico de armas y de drogas”, afirmó el secretario nacional de Seguridad Pública, Chico Lucas.

El secretario también destacó que desde el sábado se ha registrado una caída del cerca del 10 % de los movimientos financieros a través de Pix, el sistema de pagos electrónico de Brasil, de acuerdo con datos del Banco Central.

Según él, la prohibición de las apuestas fue el "único hecho relevante en este período", lo que permite observar "una relación directa".

Plataformas vinculadas a asociaciones de apuestas en Brasil, como Bet Legal, afirman que más de 500 casas de apuestas ilegales habrían sido lanzadas desde el viernes.

Aunque el dato no ha sido cuestionado, Chico Lucas señala que antes los consumidores tenían dificultades para identificar cuándo la empresa era legal o ilegal, y que ahora “todo quedó más claro, pues están todas prohibidas”.

Candidato a la reelección, el presidente Lula confía en la popularidad de la medida como una baza electoral.

De acuerdo con la encuesta Quaest, divulgada este lunes, el 62 % de los brasileños apoya la prohibición de las apuestas deportivas y de los casinos en línea.

Las operadoras de apuestas en línea, que eran legales antes de la medida, cuestionan la decisión y sopesan llevar el caso ante el Tribunal Supremo brasileño.

Tendrán hasta el 5 de octubre para devolver los fondos depositados por los apostadores.