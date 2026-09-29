El presidente ruso, Vladímir Putin, abordó dicho asunto anoche con los jefes de las fracciones parlamentarias que accedieron a la cámara baja del Parlamento ruso, explicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

"Todos expresaron su satisfacción y orgullo por el hecho de que tal cantidad de participantes en la operación militar especial ahora estarán representados en órganos legislativos de distinto nivel", comentó.

En respuesta a una pregunta sobre el riesgo de que disminuya el nivel de profesionalidad en la cámara, replicó que "se trata de personas que se han ganado el respeto con su heroísmo, han forjado una autoridad y poseen una voluntad de hierro para alcanzar sus objetivos".

"¿Acaso eso no es garantía de éxito en su trabajo?", se preguntó.

La presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ela Pamfílova, cifró ayer en 46 a los veteranos de guerra que habían logrado acceder al arco parlamentario, aunque el líder del partido del Kremlin, Rusia Unida, Dmitri Medvédev, situó esa cifra en 50, todos candidatos de la formación oficialista.

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En total, precisó, 665 veteranos han sido elegidos para ocupar puestos de responsabilidad en los comicios federales, regionales y municipales.

Precisamente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró al reunirse con los líderes de los partidos con representación parlamentaria que "las elecciones demostraron una vez más que el pueblo ha apoyado a los héroes que luchan por Rusia".

"No es posible derrotar a esa gente, a este país, es imposible. Por ello, la victoria, sin duda, será nuestra”, afirmó.

Putin, cuyo país no ha sido capaz en cuatro años y medio de lograr ninguno de sus objetivos en Ucrania, ha subrayado en los últimos dos años que los combatientes que regresen del campo de batalla serán "la nueva élite" del país.

Medios independientes han puesto en duda que todos esos veteranos hayan realmente participado en acciones militares en el frente ucraniano y apuntan a que muchos de ellos, en realidad, nunca entraron en acción.

El único partido pacifista, Yábloko, los comunistas y expertos independientes han denunciado numerosas irregularidades en los comicios parlamentarios, gracias a las cuales Rusia Unida habría logrado el mejor resultado de su historia -349 de 450 escaños- pese al cansancio con la guerra, el bloqueo de internet, los problemas económicos y el déficit de combustible.