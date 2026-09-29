El Kremlin espera que Irán no abandone el Tratado de No Proliferación Nuclear

"No quisiéramos que Irán se retirara del TNP. Consideramos que el TNP es la piedra angular del régimen de no proliferación y esperamos que Irán siga siendo una parte importante y responsable de este tratado", dijo en su rueda de prensa telefónica diaria, al señalar que el Kremlin "está al tanto de las declaraciones" de los parlamentarios iraníes.

No obstante, señaló que estas "requieren explicaciones adicionales, teniendo en cuenta que nuestros amigos y socios siempre confirman que en Irán no se está llevando a cabo ningún trabajo para crear armas nucleares, que no tiene planes de crear armas nucleares y que, por el contrario, está comprometido con sus obligaciones en virtud del TNP y, al mismo tiempo, está comprometido con el desarrollo de un sector tan importante para la economía como la energía nuclear pacífica".

El pasado 20 de septiembre varios diputados iraníes presentaron una iniciativa parlamentaria para retirar al país del TNP mediante un procedimiento de máxima urgencia, una decisión que modificaría el marco internacional bajo el cual Teherán mantiene desde hace décadas sus compromisos de control y supervisión atómica.

El diputado Hossein Ali Haji Deligani vinculó la propuesta con la situación creada por los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones iraníes y con las recientes acciones internacionales relacionadas con el expediente nuclear de Teherán.

El artículo X del TNP permite a un Estado retirarse si considera que acontecimientos extraordinarios vinculados con el acuerdo pusieron en peligro sus intereses supremos.

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Para hacerlo, debe comunicar la decisión con tres meses de anticipación a los demás Estados parte y al Consejo de Seguridad, explicando cuáles son esos acontecimientos.