El petróleo de Texas baja 3,5 % tras repararse la conexión del oleoducto saudí Este-Oeste

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, de referencia en Estados Unidos, restaron 3,22 dólares con respecto al cierre anterior.

Arabia Saudí reparó la conexión del oleoducto Este-Oeste, que atraviesa el país, y está exportando ya unos 3,5 millones de barriles diarios (mbd) de petróleo, según informó Bloomberg este lunes.

La reanudación de las operaciones volverá a hacer operativa la ruta de exportación que Riad había utilizado durante la guerra contra Irán debido al cierre del estrecho de Ormuz, que obligó a Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo de la OPEP, a desviar sus flujos de crudo hacia el mar Rojo.

La firma Kpler indicó en una nota que las imágenes vía satélite muestran "una recuperación operativa importante" en las terminales de Yanbu y Muajjiz.

Mientras, en el estrecho de Ormuz, el flujo de petróleo ha alcanzado una media de 13,2 millones de barriles diarios en los últimos siete días, de acuerdo con Kpler.

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El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró el lunes que Teherán "está preparado para la diplomacia y para la guerra", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara la propuesta de paz persa en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

En una entrevista con el canal estadounidense NBC, el jefe de la diplomacia iraní indicó que su país se "mantiene firme" ante cualquier agresión, "incluso si se llega a una guerra apocalíptica".

Puntualizó que la falta de confianza con Washington sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones y poner fin a la guerra.

La propuesta de Irán establecía la reapertura de Ormuz en un plazo de siete días y la reanudación de las conversaciones nucleares a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspendiera las sanciones a su crudo y restableciera el alto el fuego.