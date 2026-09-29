El Premio Planeta bate récord de obras participantes con 1.424 originales recibidos

Según informó este martes el Grupo Planeta, esta cifra es la más alta de la historia y "confirma el creciente interés que suscita en el ámbito literario en español".

Más de la mitad de las obras recibidas (778) procedían de España, aunque también destacan los manuscritos de América del Sur (383, de los que 154 correspondían a Argentina) y América del Norte (151).

El Premio Planeta de Novela 2026 mantendrá su dotación económica de 1.000.000 de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista.

El fallo del jurado se dará a conocer el jueves 15 de octubre en Barcelona, en el transcurso de la tradicional cena literaria en la que se conmemorará además el 75º aniversario del premio.

El jurado encargado de evaluar las obras está integrado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas y Belén López, a los que se suman este año Paloma Sánchez-Garnica y Javier Sierra.

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En la edición 2025, el Premio Planeta recayó en el escritor español Juan del Val por la novela 'Vera, una historia de amor', protagonizada por una mujer de la alta sociedad que rompe con su marido y empieza una relación con un hombre más joven para reencontrar su ansiada libertad.

Pueden presentarse al premio autores que presenten novelas originales, inéditas y escritas en castellano.

A la obra ganadora se le otorgará un premio indivisible de un millón de euros; asimismo habrá un accésit también indivisible de 200.000 euros a la novela finalista.