El rey de España pide más colaboración a UE por Ceuta, una frontera que es de todos

"Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en frontera exterior de la Unión Europea no podemos afrontar solos una responsabilidad que es todos", advirtió el monarca.

Fue en el discurso pronunciado en la cena de gala que los reyes ofrecieron al presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte, con motivo de su viaje de Estado a España, donde Felipe VI destacó la necesidad de ser "más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión".

Y señaló que "lo acontecido en Ceuta este verano -la intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española que es, también, una frontera europea- es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo, desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario".

Una situación que debe tener como consecuencia un refuerzo de la colaboración entre los estados miembros de la UE en recursos y cooperación, según dijo el jefe del Estado español ante el más del centenar de invitados que asistieron a la cena en el Palacio Real.

El rey defendió la UE en un tiempo "convulso en que tanto se habla de la quiebra del orden internacional, del realineamiento de las grandes potencias, del proteccionismo comercial y de la progresiva desconexión de las cadenas de valor", un momento en e que es más importante "tener una casa de todos los europeos": "Es ahora cuando necesitamos la mejor versión de Europa", dijo.

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También destacó también la necesidad de que Europa siga reforzando su autonomía en el ámbito de la defensa y esté cada vez más unida en justicia e interior, una cuestión en la que Francia y España son ejemplo de una extraordinaria cooperación que, desde hace décadas, mantienen las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El rey agradeció a Macron, que el próximo año dejará la presidencia de Francia, su firme compromiso con la construcción de Europa y con el derecho internacional, así como con el impulso de las relaciones bilaterales con España.

Mientras, el presidente francés apostó también por el trabajo que hacen ambos países por la defensa de un orden internacional basado en el Derecho y el diálogo y por una Europa que sepa proteger a sus ciudadanos y especialmente a sus jóvenes.

A la llegada a la cena de gala, que comenzó con algo de retraso, Macron y su esposa posaron con los reyes en el Salón Teniers para la fotografía oficial, tras lo que se desplazaron al Salón del Trono para saludar a los invitados antes de acceder al comedor de gala donde ambos mandatarios pronunciaron sendos discursos a los que siguieron un brindis.

Entre los invitados figuraban el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez o el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, varios ministros y personalidades del mundo de la cultura muy populares en Francia, como la actriz Carmen Maura, la cantante Luz Casal o el escritor Javier Cercas, y de los medios de comunicación como el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.