El Supremo indio evaluará suspender al jefe electoral tras protestas por el censo

Según el periódico Hindustan Times, la demanda argumenta que Kumar ha actuado como jefe absoluto y único del organismo, y pide apartarlo de inmediato porque la ley exige que tres personas tomen las decisiones en la Comisión Electoral.

La petición exige congelar sus poderes, guardar todas las actas y correos como pruebas, e investigar si se borraron de forma arbitraria millones de votantes del censo, como argumenta la oposición.

El pasado miércoles, el diario Indian Express publicó que dos comisionados electorales habían formulado al menos 14 objeciones por escrito ante la adopción de medidas dictadas sin su conocimiento sobre la revisión del censo de votantes iniciado el año pasado.

Las protestas convocadas por la oposición para exigir la dimisión de Kumar y una revisión del censo se han multiplicado en las principales ciudades del país, con varias manifestaciones en Nueva Delhi, Bombay, Calcuta y Lucknow durante los últimos días.

El movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como las 'Cucarachas', dio un ultimátum de 48 horas a Kumar el pasado viernes para renunciar bajo amenaza de nuevas protestas.

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El líder del CJP, Abhijeet Dipke, calificó al jefe electoral de "la mayor amenaza para la democracia de la India" y llamó a marchar este jueves 2 en Bombay como inicio de una ola de protestas hasta conseguir su renuncia.