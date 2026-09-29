Emmanuel y Brigitte Macron son recibidos por los reyes de España en el Palacio Real

Los reyes les dieron la bienvenida con todos los honores, acompañados por una banda de clarines y timbales, coraceros y lanceros y después escucharon los himnos nacionales de España y Francia y una salva de 21 cañonazos.

También estaban presentes las altas autoridades del Estado español, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los presidentes del Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional, entre otros.

Por parte francesa figuraban, entre otros, los ministros de Exteriores, Cultura, de Comercio Exterior y de Transportes.

Tras el recibimiento oficial, los reyes, el presidente francés y su esposa se trasladarán al Palacio de la Zarzuela, residencia del monarca, para mantener un almuerzo privado. Posteriormente, Felipe VI y Macron tendrán una reunión también en Zarzuela.

Macron y su esposa pondrán fin a la jornada con una cena en su honor en el Palacio Real a la que asistirán un centenar de invitados.

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Esta visita de Estado se produce en un momento de especial relevancia en las relaciones bilaterales entre España y Francia, con un intenso flujo de intercambios y contactos, que van desde el ámbito económico, político o judicial, hasta el cultural o el educativo, entre otros.

Precisamente este martes, el Senado votará el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, que había cuestionado la Cámara Alta, después de que el Tribunal Constitucional lo avalara, un acuerdo que permite a ministros franceses asistir a reuniones del Consejo de Ministros español y viceversa.

Durante la presidencia de Macron, que se agota en la primavera de 2027, también se firmó el Convenio de Doble Nacionalidad (el primero que se suscribe con un país no perteneciente a la comunidad iberoamericana), rubricado en la Cumbre de Montauban (Francia) en 2021.

Más de 330.000 españoles viven en Francia y 125.000 franceses han elegido España para vivir. Cerca de tres millones de estudiantes del sistema escolar francés escogen el español como lengua extranjera y España es, además, el primer destino Erasmus de los estudiantes franceses.

En la segunda jornada del viaje de Estado, el rey Felipe VI y Macron volverán a encontrarse en un foro de comercio e inversión de empresarios españoles y franceses que se desarrollará en el Ministerio de Economía.

En materia económica, Francia es hoy el primer socio comercial de España en el mundo y el tercero que más inversiones destina a España.