Estatal petrolera y firma de EEUU acuerdan futura exploración de hidrocarburos en Paraguay

El funcionario explicó que el acuerdo se alcanzó días atrás en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, y en el marco de las varias ruedas de negocios que organizó Paraguay para atraer capitales extranjeros.

"Este memorando le permite a Petropar dar más informaciones a esta empresa, como para que continúe lo que es la prefactibilidad de un proyecto", dijo Riquelme durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga (nombre en guaraní de la residencia presidencial).

Asimismo, indicó que el memorando no significa el inicio inmediato de prospecciones, sino que marca "el interés de capitales del extranjero", con experiencia en la industria petrolera, en la búsqueda de hidrocarburos en Paraguay.

Las autoridades han estimado por décadas que hay yacimientos de crudo y gas explotables en el chaco paraguayo, una gran llanura semiárida que cubre el 60 % del territorio del país y que está escasamente habitada.

En esta salvaje región, empresas internacionales han hallado reservas de crudo, aunque de difícil y costosa extracción.

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A finales de 2014, la empresa President Energy informó haber encontrado en el chaco una reserva con suficiente petróleo como para hacer rentable la explotación, pero finalmente abandonó el proyecto por falta de financiación.

Paraguay busca yacimientos desde 1944, cuando taladró el primer pozo, dado que cuenta con estructuras geológicas similares a las que contienen hidrocarburos en las vecinas Argentina y Bolivia.

En enero pasado, el Banco Central (BCP) informó que el país importó combustibles por 1775,2 millones de dólares durante el 2025, un monto que fue 12,9 % más bajo que en 2024.