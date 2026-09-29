Exfiscal defiende ante el Senado los casos contra Trump por comicios de 2020 y Mar-a-Lago

A petición de la mayoría republicana que acusa a Smith de abuso de autoridad, el abogado compareció hoy en la Cámara Alta y dijo en su alegato inicial que la investigación fue "apartidista" y que volvería a presentar los cargos penales que implicaron al presidente con base a las mismas pruebas que utilizó.

Para los republicanos, que convocaron este martes una audiencia titulada "Supervisión del abuso de autoridad de Jack Smith, la persecución de republicanos y asuntos relacionados", la investigación respondió a una persecución política.

Smith fue designado en noviembre de 2022 por el entonces fiscal general de los EE.UU. Merrick Garland para dirigir las pesquisas sobre la implicación de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y sobre los documentos clasificados que se encontraron en Mar-a-Lago.

En junio de 2023, Trump fue imputado en el caso de los documentos clasificados con acusaciones de retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción a la Justicia y conspiración.

En agosto de 2023, Smith acusó además a Trump por varios cargos vinculados a los intentos de revertir la derrota electoral de 2020, entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial.

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El exfiscal especial sostuvo que había pruebas suficientes para condenar a Trump por los dos casos, pero finalmente los desestimó tras la victoria electoral del republicano en 2024.

Smith renunció al Departamento de Justicia tras entregar los informes finales y enfrentó una investigación administrativa sobre su actuación.