Expertos analizan los retos para financiar proyectos medioambientales en América Latina

Eliana Dam, vicepresidenta de Operaciones y Países del banco de desarrollo Fonplata y moderadora de la mesa redonda 'Tendencias de la cooperación técnica y financiera a nivel local y subnacional' destacó a EFE que en este tipo de iniciativas la cooperación técnica es "un recurso fundamental para acceder al financiamiento”, ya que permite que una idea madure y se transforme en una solución escalable que puede replicarse en otros territorios.

El panel contó con la participación de Myriam Savard-Lajeunesse, directora y jefa de Misión de la Oficina de Québec en Bogotá; Erick Jiménez, alcalde de Oreamuno (Costa Rica); Luciano Marelli, secretario de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad de Rosario (Argentina); y Andrés Santamaría, director de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Los ponentes compartieron experiencias de sus gobiernos locales y organizaciones, además de analizar algunos de los obstáculos para acceder a financiamiento, entre ellos, la capacidad para preparar proyectos climáticos, los marcos legales que limitan el acceso directo al crédito y la exigencia de aval de nivel nacional por parte de algunos organismos cooperantes.

Asimismo, destacaron el papel de las redes de ciudades como ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, que reúne a más de 2.500 gobiernos locales y regionales que promueven el desarrollo urbano en más de 125 países; Regions4, una red global que representa a los gobiernos subnacionales en foros internacionales sobre desarrollo sostenible; y la Coalición Under2, que agrupa a estados y regiones comprometidos con mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Dam sostuvo que el reto para los organismos multilaterales no se limita sólo a movilizar recursos. “Nosotros como banco miramos números, pero tenemos que enfocarnos también en cómo facilitar el acceso, en ayudar a que existan proyectos más maduros y en flexibilizar nuestras estrategias para que aquellos que son relevantes para los municipios entren en nuestras estrategias de desarrollo”, explicó.

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Explicó que, en el caso de Fonplata, el banco ejecuta este tipo de cooperación técnica “por cuenta y orden del beneficiario”, asumiendo el costo operativo y el trabajo que implica, e indicó que esta es una alternativa útil cuando se necesita ejecutar de forma rápida y con buenos resultados.

De igual manera, insistió en la importancia que tiene el trabajo en conjunto con diferentes organizaciones. “Hablamos en el panel que la agenda climática no respeta jurisdicciones y por eso es clave trabajar en redes. En ese sentido, en el ecosistema de organismos multilaterales que brindamos cooperaciones técnicas tenemos un papel muy importante, pero también lo tienen otras organizaciones como ICLEI o el C40, que son nuestros socios para el desarrollo”, puntualizó.

Por último, Dam mencionó que, por primera vez en cinco décadas, Fonplata se encuentra en una etapa de expansión y busca extenderse a nuevos países más allá de sus actuales miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En este sentido, el banco de desarrollo subrayó que una de sus prioridades actuales es ampliar su contribución al desarrollo sostenible de América Latina.

La Climate Week se describe como una plataforma global para conectar actores, ideas y soluciones en materia de acción climática. El actual evento, que se celebra hasta el 10 de octubre, es el primero que tiene lugar en Medellín y reúne a más de 5.000 delegados en más de 200 actividades.